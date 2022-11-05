Kayserispor 22 futbolcuyla Gaziantep’e gitti

Süper Lig ’in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’un kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan, Gaziantep deplasmanına 22 futbolcu götürürken Andrea Bertolacci ile Arif Kocaman’ı kadroya dahil etmedi. Gaziantep’e götürülen 22 futbolcu şöyle:

Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Abdulkadir, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Karole, Gustavo Campanyaro, Anthony Uzodimma, Ali Karimi, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Miguel Cardozo, Mame Thiam, Talha Sarıarslan, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic.

İHA