Kayserispor 2. kez yenildi

Süper Lig 'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını 2-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı. İstanbul Fatih Terim Stadında oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde bir gol daha görerek müsabakayı 2-0 yenik noktaladı. Lige 1-0'lık Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ikinci haftada sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Giresunspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Thiam oynadı, Mario oynamadı

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor'da sakatlığı geçen Mame Thiam ile kart cezası biten Ali Karimi ilk on birde sahaya çıktı. Kayserispor'un genç futbolcusu Baran Ali Gezek de, maçın 74. dakikasında Cardozo'nun yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

İstanbul'a götürülen, ancak sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma oluşan Mario Gavranovic ise, maç kadrosundan çıkarılırken sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah da Başakşehir'e karşı forma giyemedi.