Kayserispor 2 hafta sonra kaybetti

Gaziantep’te oynanan müsabakada rakibinden puan almayı başaramayan Sarı Kırmızılılar iki maç aradan sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Haftayı 16 puanda tamamlayan Kayserispor, ligin ilk yarısını sahasında oynayacağı Başakşehir ve deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçları ile tamamlayacak. Kayserispor, ligin 20.haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak, sonrasında da İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayıp ligin ilk yarısını noktalayacak.

Kayserispor ile Başakşehir arasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç 19 Ocak Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki müsabaka ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.