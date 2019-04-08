Kayserispor 17 hafta sonra kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı tam 17 hafta sonra kazandı.

U21 Liginde mücadele eden ve ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor U21 2019 yılındaki ilk galibiyeti aldı. Ligin 27.haftasında dün Sivas’ta oynadığı Demir Grup Sivasspor’u Hakan Çıtak’ın golleri ile 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Sarı-Kırmızılılar büyük bir sevinç yaşadı.

Stat: Sivasspor Tesisleri

Hakemler: Sertaç Aylan xx, Sevda Çayan xx, Kübra Çetinkaya xx

D.G.Sivasspor: Melih Tüfekçi xx, Can Kahyaoğlu xx, Yahya Emre Demirok xx (Bedirhan Danışmaz dk 88 x), Mustafa Tanrıgül xx, Bünyamin Başar xx, Furkan Kadir Durmuş xx (Faruk Kaya dk 88 x), Volkan Egri xx, Mehmet Sefa Etöz xx, Kerem Şahintürk xx (Cengizhan Şimşek dk 67 x), Mert Hakan Yandaş xx, Ömerhan Ayın xx,

İ.M.Kayserispor: Mehmet Başer xxx, Ahmet Zekeriya Kartal xxx, Batuhan İlhan xxx, İsmail Dayı xxx, Uğurcan Gülay xxx, Mert Özyıldırım xxx, Burak Şeftali xxx (Anıl Aydoğan dk 90 x), Hakan Çıtak xxx, Selahattin Seyhun xxx (Oktay Kuzuimam dk 80 x), Berkant Şahin Kök xxx (Serkan Yıldız dk 71 xx) Nurettin Korkmaz xxx

Goller: Mert Hakan Yandaş dk 45 (Demir Grup Sivasspor U21) Hakan Çıtak dk 47 ve 53 (İstikbal Mobilya Kayserispor U21)

Sarı Kartlar: Mert Hakan Yandaş, Furkan Kadir Durmuş (Demir Grup Sivasspor U21) Uğurcan Gülay (İstikbal Mobilya Kayserispor U21)

İHA