Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kayserispor'da yeni teknik patron perşembe günü işbaşı yapacak. Sarı kırmızılıların ilk tercihi olan Marius Sumudica'nın Suudi Arabistan'daki kulübüyle mukavele sorunu çıkması üzerine ibre Mesut Bakkal ve İbrahim Üzülmez'e döndü.

Kayserispor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Shabab, takımına transfer olan Marius Sumudica'nın bu kulüple 2 yıllık sözleşmesinin bulunması üzerine sarı kırmızılı yöneticiler Mesut Bakkal ve İbrahim Üzülmez'le de görüşme yaptı. Sarı kırmızılı kulübün futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar'ın görüştüğü Sumudica, ''Al Shabab kulübüyle 2 yıllık sözleşmem var. Ayrılmama sıcak bakarlarsa Kayseri'ye gelebilirim'' yanıtını vererek açık kapı bıraktı. Sumudica, 1 sezon çalıştırdığı Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra medyaya, ''İnanın bana Kayseri'yi, Türkiye'yi ve Türk futbolunu çok seviyorum. Burada benim için bir uydu alıcısı ayarladılar ve Türkiye'deki hemen hemen her maçı izliyorum. Hatta Romanya Ligi'nden daha çok izliyorum. Türk insanını çok seviyorum ve bir gün yüzde yüz geri döneceğim. Türkiye'de futbol takipçileri çok çılgın ve bence tam olarak benim gibi bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Ne zaman bilmiyorum fakat Sumudica bir gün Türkiye'ye dönecek. Beni çok iyi hissettiren bir ülke. Kayseri de aynı şekilde. Ben yönetimle konuştum ve iyi ilişkilerle ayrılmak istedim. Çünkü Kayseri'nin bana, benim de Kayseri'ye ihtiyacım olabilir. İki sezon önce ligi 15'inci bitirmiş Kayserispor'u uzun süre ilk 6 takım içinde tuttum, sezonu da 9'uncu bitirdik. Bunu herkese gösterdim. Çok yakında Türkiye'ye dönüp orada çalışmak istiyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ama şunu belirtmek istiyorum; Kayseri'de çok saygı duyduğum insanlar var'' şeklinde demeç vermişti.

TAKIMI KUPA MAÇINA HAKAN ERTÜRK ÇIKARACAK

Bu arada, sarı kırmızılı takımı çarşamba günü İzmir'de Altay ile oynayacağı karşılaşmaya antrenör Hakan Ertürk çıkaracak. Kayserispor kafilesi yarın aktarmalı olarak uçakla önce İstanbul'a oradan da İzmir'e geçecek. Sarı-Kırmızılılar, kupa maçı dönüşü yeni teknik direktörleri ile Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

SAĞLAM: ''KAN DEĞİŞİKLİĞİ YARAR GETİRİR''

Kayserispor'da görevden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı kırmızılı camiaya hitaben yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

''Sezon başında büyük bir istek ve coşkuyla göreve geldiğimiz, çeşitli zorluklar nedeniyle hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız Kayserispor'a bugün itibariyle veda ediyoruz. Trabzonspor maçının ardından futbolun gerçekleri doğrultusunda bir kan değişikliğinin Kayserispor'a fayda getireceği düşüncesiyle Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığımız görüşme neticesinde herhangi bir tazminat talebim olmadan karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığımız süreçte birlikte mücadele verdiğimiz değerli büyüğüm Kayserispor Başkanı Sayın Erol Bedir, yönetim kurulu, kulüp çalışanları, futbolcu arkadaşlarımız ile bize destek olan taraftarımız, yerel basın ve tüm Kayseri halkına teşekkür ederim. Bundan sonraki dönem için de bende her zaman ayrı yeri olan Kayserispor'a başarılar dilerim.''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)