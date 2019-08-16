Kayseri’nin golcüsü Hollanda’dan

Sarı- Kırmızılılar’ın gündeminde AZ Alkmaar forması giyen Norveçli forvet oyuncusu Björn Johnsen bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak takıma kazandırılması gündemde. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvetin transfer edilmesini çok isteyen teknik direktör Hikmet Karaman’ın yönetimden müjde beklediği öğrenildi. İç Anadolu ekibi, ayrıca TFF’ye gereken parayı ödediği kadrosuna akttığı oyuncularına lisans çıkarabilecek.