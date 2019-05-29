Kayseri’den Mensah’a 20 milyon!

Transferin ilk flaş hamlesini Atletico Madrid’den Mensah’ın bonservisini alarak yapan Kayserispor’un yıldız oyuncu için ödeyeceği rakam ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar’ın Mensah’ın transfer bedeli olarak Atletico Madrid ile 3 milyon Euro bonservise el sıkıştığı öğrenildi. Yani güncel kur üzerinden değerlendirildiğinde İç Anadolu ekibi, İspanyol devine yaklaşık 20 milyon TL’yi bulan bir rakamı taksitler halinde ödeyecek.

Öte yandan sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayan Kayserispor, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Erol Bedir tarafından yönetime sunulan ve kabul edilen olağanüstü genel kurul teklifi, 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 22 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak.