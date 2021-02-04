Futbolda bazen iyi oyunculara sahip olmak, hatta iyi futbol oynamak bile yeterli olmaz. Kayserispor, Alanyaspor maçında da bunu gördük. Sarı-Kırmızılı ekipte sezon başından beri birçok hoca değişti ancak hep bir şeyler eksikti. Dan Petrescu'nun gelişi sonrasında şehrin kaderi değişti. İlk yarıda, iki takım da etkisizdi; Kayseri'de şunu gördük ki takımdaşlık duygusu çok yüksek seviyede. Birbirleri için mücadele etmekten zevk alan bu oyuncu grubunun hırsı, ikinci yarıda da devam etti. 54'te Maglica, Siopis'in kaptırdığı topta harika bir plase ile fileleri sarstı: 1-0.

Telafi edebilirler

Mücadelenin devamında Kayseri; farkı 2'ye, 3'e çıkarabilirdi, olmadı. 77'de Sapunaru'nun kırmızısı, ev sahibinde moralleri düşürdü. 79'da Tzavellas'ın golü, maçın skorunu belirledi: 1-1. Ancak her şeye rağmen gelecek adına umut vadeden bir Kayserispor izledik. Petrescu'nun ekibi, kritik bir puan kaybı yaşamış olsa da bunu telafi edebilecek seviyeye gelmiş durumda.

Mertcan Polat