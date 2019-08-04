Kayseri’den 2 bomba transfer

Hikmet Karaman yönetiminde yeni sezona iddialı hazırlanan Kayserispor’da transfer düğümü çözüldü. Takıma yapılacak takviyeler konusunda kaynak yaratmaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, uzun görüşmelerin ardından Deniz Türüç’ü Fenerbahçe’ye sattı. 3.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak olan Kayserispor, bu paranın büyük bölümünü yine transfere harcayacak. Bu doğrultuda ilk takviye forvete yapıldı. Shakhtar’ın Nijeryalı golcüsü Kayode ile kiralık olarak anlaşıldı. Bir dönem Manchester City kadrosunda da yer alan 26 yaşındaki futbolcu kısa zaman içinde Türkiye’de olacak.

İmzalar bekleniyor

İç transferde de önemli bir hamle yapıldı. Geçen sezon sergilediği performansla yıldızlaşan ve tam 9 gol atan 31 yaşındaki Hollandalı Chery ile yeniden el sıkışıldı. Çocuğunun okul problemi çözülen Chery’nin resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kayode geçen sezon çıktığı 16 maçta 2 kez ağları havalandırmıştı.