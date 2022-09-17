Yamula Barajı'nda Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen şampiyonaya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Aşbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kayseri'de ilk kez düzenlenen etkinlikte, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na katılan sporcular dereceye girmek için yarıştı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.

Etkinlikte konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Aşbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın ikinci yarışı Yamula Barajı'nda start aldı. Dün antrenman ve sıralama ile başlayan organizasyonumuz bugün finallerle devam ediyor. Şuanda open sınıfımız yarışıyor. Toplamda 7 kategoride yarışmacılarımız yarışacak 35 sporcumuz var. 30 sporcumuz su jetinde, 5 sporcumuz ise flyboard'ta yarışıyor. Burada doyasıya bir mücadele söz konusu. Bizlerde burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise "Anadolu'nun ortasında bu tür bir organizasyon var. 'Ne alaka' diyeceksiniz. Çok şükür böyle bir ortama geldik. Kayseri bir taraftan Erciyes'te kayak yapıyor, diğer taraftan da Yamula Barajı'nda su sporları yapıyor. Cenabı hakka şükrediyorum Erciyes'e emek verdim gerçekleşti. Bugün Kayseri'nin en önemli ekonomik değeri haline geldi. Yamula Barajı'nda ise bir deniz var, su sporları yapılıyor. Tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz. Bundan daha büyük ne var. Burası aynı zamanda ekonomiye de büyük değer katıyor" ifadelerini kullandı.

DHA