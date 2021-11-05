Kayseri’de sporda söz sahibi olan, sporun paydaşları The Emar Deluxe Otel’de, Kayseri Emar Grup FK Başkanı Emre Arıkan’ın ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu ve istişare toplantısı yaptı.

Spor camiasında özlenen ve beklenen birliktelik, Emar Grup ev sahipliğinde gerçekleşmiş oldu. Sporun ve Kayseri’de spor paydaşlarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Şube Müdürü Vahdi Elbaşı, Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, , TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Kayserispor eski Başkanı, TÜFAD 2.Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri Emar Grup FK Başkanı Emre Arıkan, Kayseri Emar Grup FK 2.Başkanı Oğulcan Karahan ve Kayseri Emar Grup FK Teknik Direktörü Harun Aydoslu katıldı. Kayserispor eski Başkanı, TÜFAD 2.Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, “Son derece olumlu bir havada geçen toplantıda Kayseri sporu ve sporun sorunları konuşuldu. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın da toplantıya katılımı çok önemliydi. Zaman ayırıp katıldığı için teşekkür ediyoruz. Sayın Gözbaşı, toplantının ikincisine Kayserispor kulübünde ev sahipliği yapmaktan onur duyacağını söyledi. Katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Şu an gençliğin en büyük gereksinimi spor, arkadaşlık, sosyalleşme. Bu anlamda Kayseri'de spora yön veren, yöneten dostlarla sporun birleştirici, bütünleştirici etkisini artıracak çok önemli bir toplantı yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.