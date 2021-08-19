Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül’de Romanya’da katılacakları Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turnuvasında, rakiplerini geçerek Fenerbahçe ve Galatasaray ’ın ardından gruplarda Türkiye’ye temsil etmenin gururunu yaşamak istediklerini kaydetti.

Almanya’nın Freising kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu gruplara kalmak için Sepsi (Romanya) ve Szeskzard (Macaristan) takılarıyla eşleştiklerini anımsatan Arseven, "21 Eylül’de Szeskzard, 23 Eylül’de ACS Sepsi ile karşılaşacağız. Takımımıza, teknik ekibimize güveniyoruz ve şimdiden kendilerine başarılar diliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gruplara kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



