Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Yeşilhisar Belediyesi önünden magazin startıyla başlayan şampiyona, ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam etti. Şampiyonada yarın saat 11.00'de start alacak sporcular, Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar kategorilerinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında mücadele edecek.

Etkinlikle ilgili konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Soğanlı’yı turizmin yeni adresi yapmak, turizm destinasyonunun merkezi haline getirmek için çok büyük çaba harcıyoruz. Aynı zamanda burası binlerce yıllık büyük kadim medeniyet. İçerisinde inanılmaz eserlerin yer aldığı, binlerce eserlerin yer aldığı bir alan. Bölgenin tanıtılmasında bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz kararlıyız, hep beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ‘Baharda Soğanlı başka olacak’ diyoruz” dedi. (DHA)