Akmescit Mahallesi'ne, bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor. Mahallenin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

DHA