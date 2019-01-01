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Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başlıyor

2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.

01 Ocak 2019, Salı 13:34
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Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başlıyor

2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen Süper Amatör Küme’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 15.hafta maçalarımızla kaldığı yerden devam edecek.

15.Hafta Maç Programı

5 Ocak 2019 Cumartesi

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor-Gültepespor

Başakpınar Belediyespor-Yolspor

Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor

Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği

6 Ocak 2019 Pazar

Develispor-Yahyalıspor

Akkışla Gençlikspor-Yahyalıspor

İHA

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