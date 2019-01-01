Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başlıyor

2018-2019 futbol sezonu Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de Lige verilen 1 haftalık ara bu hafta sonu tamamlanıyor.
Geçtiğimiz hafta Futbol İl Temsilciliği tarafından 1 hafta ara verilen Süper Amatör Küme’de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan 15.hafta maçalarımızla kaldığı yerden devam edecek.
15.Hafta Maç Programı
5 Ocak 2019 Cumartesi
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor-Gültepespor
Başakpınar Belediyespor-Yolspor
Özvatan Gençlikspor-Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor-Gençlerbirliği
6 Ocak 2019 Pazar
Develispor-Yahyalıspor
Akkışla Gençlikspor-Yahyalıspor
İHA