Kayseri Sümer Stadı’nda nargile keyfi! Yok artık dedirttiler...

Kayseri’de futbol ile ilgilenen herkesin bir anısının bulunduğu Sümer Stadı’nda yaşanan gelişme sporseverleri derinden yaraladı. Üstelik bu gelişmenin spor ahlakına uymayan bir durumda otaya çıkması ise ‘Kayseri’de futbol nereye gidiyor’ sorularını beraberinde getirdi. Ortaya çıkan ve herkesi derinden yaralayan fotoğrafta Kayseri Emar Grup FK Kulüp Başkanı Emre Arıkan ve kulüp yöneticileri, saha içerisinde nargile keyfi yaparken görülüyor. Fotoğrafı daha da vahim hale getiren konu ise ASKF Başkanı Musa Soykarcı’nın da aynı karede yer alması. Sporun ruhuna sahip çıkması gereken kurumunun başında oturan birinin böylesine bir aymazlığa göz yumması tam anlamıyla skandal olarak yorumlandı.

Spor ve nargile…

Sporun başlıca amacının çocukları, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olduğundan bir haber Kayseri’nin spor tarihinde büyük öneme sahip Sümer Stadı’nda nargile keyfi yapma cürretini nereden bulduğu belli olmayan kulüp başkanına bu özgürlüğü tanıyan ASKF başkanının ise neyi hedefledi anlaşılamadı. Bu karenin ardından akıllara ise şu sorular takıldı: Her kulüp Sümer Stadı’nda idman yapabilir mi? Her kulüp başkanı veya yöneticisi o çimlerin üzerinde nargile içebilir mi? O sırada idmanda olan takım oyuncuları bu durumdan nasıl etkilendi? Çocukları spor yapmaya ikna etmek isteyenlere bu örnek doğru bir örnek midir?

Parayı veren düdüğü çalar mı?

Emar Grup Başkanı Emre Arıkan’ın Sümer Stadı’nın kullanımı için ASKF’ye kira ödediği ve bunun karşılığında sahayı kullandığı dile getiriliyor. Bu durumda, gelen paranın amatörlere nasıl bir katkı sağlayacağı ise merak konusu olmuş durumda. Spor camiası şu günlerde ASKF’nin Sümer Stadı’nın kullanımı için ne kadar para aldığı ve bunun nerelerde kullanıldığı ile ilgili şeffaf bir açıklama bekliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara ve tütün mamullerine karşı takındığı tavır ortadayken ASKF Başkanı’nın olduğu bir ortamda bir kulüp başkanının futbol sahasının çimlerinde nasıl bu kadar rahat nargile içtiğini sorgulayan spor camiası, “Orada büyük anılar var. Bizler spor ayakkabısı dışında bir ayakkabı ile girmeye kıyamadığımız bu sahalarda böylesine rahat hareket edenlerin bu gücü nerden bulduğu şehrin ileri gelenleri tarafından sorgulanmalı” sözleri ile tepkilerini dile getiriyor.

Gençlik kulüpleri zarar gördü

Ortaya çıkan fotoğraf büyük tepkilere neden olurken en büyük zararı ise gençlik kulüpleri görecek gibi. Kendi yağında kavrulmaya çalışan kulüp yöneticileri, “Biz destek için bir firmaya gittiğimizde ‘Bu para ile Sümer Stadı’nda nargile mi içeceksiniz’ diye karşılanırsak bunun vebali bu karede bulunanların boynununadır. Belki Emar Grup para içinde yüzen bir kulüp e kimseye ihtiyacı yok. Ama bizler destek bulmak zorundayız. Destek isterken de amacımızın çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söylüyoruz. Şimdi bize kim inanır acaba? Üstelik çatı örgütümüzün başkanı da bu fotoğrafın içendeyken” diyerek tepkilerini ortaya koydular.

Kaynak: Gazetekayseri