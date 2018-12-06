Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’un rakibi Mersin Üniversitesi

Lige iyi bir başlangıç yaparak oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor hedefi doğrultusunda ilerliyor. Pazar günü sahasında oynayacağı Mersin Üniversitesi maçı hazırlıklarını antrenörler Harun-Seher Şahin yönetiminde sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor moraller ve keyifler yerinde. Ligde son oynadığı maçta Adana DSİSpor’u mağlup ederek yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Mavi-Siyahlılar ligin 12.haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 14.00’de sahasında ve taraftarı önünde Mersin Üniversitesini konuk edecek. Mersin Üniversitesi maçını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’da eksik oyuncu bulunmuyor.

İHA