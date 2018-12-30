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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3- 0

Türkiye Voleybol 2’inci Kadınlar Ligi 5’inci grupta haftaya lider olarak giren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında Mersin Büyükşehir Belediye’yi 3-0 mağlup etti.

30 Aralık 2018, Pazar 15:52
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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3- 0

Türkiye Voleybol 2’inci Kadınlar Ligi 5’inci grupta haftaya lider olarak giren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor sahasında Mersin Büyükşehir Belediye’yi 3-0 mağlup etti.

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Ömer Açıcı, Veysel Alış

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Sevcan Eyi, Hande Albayrak, (Neriman Korkmaz, Ebru Şenel, Zeyneb Ülkü, Zehra Karagöz, Rabia Nehir Tezcan, Sedef Kılıçaslan, Şeyda İşler)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Şeminur Dikmen, Berivan Taş, Yeliz Baykara, Z.Hilal Erkan, Sinem Ebet, S.Ahu Ahmed (H.Özlem Çakmak, Emine Demirkıranel, Reyhan Makal, Ceren Oral, Simge Arslan, Emine Yıldırım, Burcu Türk)

SETLER: 25-23, 25-15, 25-18

SÜRE: 64 (22-20-22)

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

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