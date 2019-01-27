Türkiye Voleybol 2’nci Lig Bayanlar 5’inci Grup'ta ikinci sırada yer alan Kayseri takımı OSB Teknik Koleji Atletikspor, Play-Off yolundaki rakibi Konya temsilcisi Ereğli Gençlik Merkezi’ni 3-0’lık skorla yendi.

GALİBİYETİ OYNAYARAK KUTLADILAR

5’inci grupta sezonu ilk iki sırada tamamlayarak Play-Off’lara kalmak isteyen Kayseri takımı en yakın takipçisini yenerek son 4 haftaya avantajlı girdi. Müsabakanın tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar sahaya girerek voleybolcularla galibiyeti kutladılar. Sporcular, sporcu yakınları ve taraftarlar, spor salonu hoparlörlerinden çalan müzik eşliğinde galibiyeti kutladılar.

SALON: OSB Teknik Koleji

HAKEMLER: Mustafa Dost, Ömer Açıcı

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ ATLETİKSPOR: Mine Koçyiğit, İrem Tan, Beyza Dursun, Merve Nur Oktay, Ecrin Yener, Sedef Kılıçaslan (Ebru Şenel, Nerimen Krokmaz, Hande Albayrak, Yasenya Hamurcu, Zeyneb Ülkü, Nida Yazıcıoğlu, Rabia Nehir Tezcan, Sevcan Eyi)

EREĞLİ GENÇLİK MERKEZİ: Emine Şahin, Sezen Eryılmaz, Ebru Öztürk, İrem Doğruer, Maral Aktaş, Yeşim Demircan (T.Emel D. Çetin, Hülya Dedeoğlu, Nazlı Şanal, Sinem Dağlı, Hümeyra Ay, Ayşe Dursun, Ülkü Su Ölmez)

SETLER: 25-13, 25-18, 25-13

SÜRE: 72 (22, 27, 23)