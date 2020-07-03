Kayseri öncesi taktik çalışma

Süper Lig’de haftanın son maçında pazartesi günü Kayserispor’un konuğu olacak Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın, koşu ve dar alanda kısa pas çalışmasının sonrasında taktik antrenmanıyla son bulduğu bilgisine ulaşıldı. Taktik çift kalede Sergen hocanın, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularını uyardığı bildirildi.