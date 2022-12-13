Kayseri Kadın FK 0-0 Kocaeli Kadın FK

Kadın Futbol 1. Ligi 10. hafta maçında Kayseri Kadın FK ile Kocaeli Kadın FK'yı karşı karşıya getiren karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Stat: Sümer 1 Nolu
Hakemler: Caner Kalem, Harun Soyeşik, Mustafa Kadıoğlu
Yuaktel Kayseri Kadın Futbol: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, İlayda Karakaya, Cansel Yiğit, Rabia Koç, Zeynep Bilir, Pınar Çeri,(Dk.90 Esra Kılıçkaya), Mine Okaytu, Mualla Karanfil, (Dk.82 Nagehan Tuğar), Bahar Özen, Merve Fırtına
Kocaeli Kadın Futbol: Cemre Ustaoğlu, Sude Dağdelen, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Sıla Fidan, Şeyda Peçe, (Dk.60 Kerime Kaymaz), Feyza Ece Uslu, Sultan Akyol, Ceyda Naz Özgen, Hilal Karagöz,(Dk.78 Beyza Er), Aleyna Ata