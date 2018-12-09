Kayseri Gençlerbirliği-Anadolu Yıldızları: 4-1

Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mustafa Kalaycı xx, Bekir Kahraman xx, İzzet Samur xx
Saha Komiseri: Hamit Şen
Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, Aleyna Gültekin xxx, Nazar Tanrısever xxx, Merve Özan xx, Ayşenur Deveci xx, Saniye Aslano xx, Pınar Çeri xxx, Dilan Aslan xx, Emine Aysel xx, Şeyma Yücel xx, Elmas Karakaya xxx
Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl x, Beyza Karaaslan x, Büşra Tekik x, Damla Altuntaş x, Demet Akman x, Özlem Karakılıç x, Seda Özdemir x, Gizem Çetinkaya xx, Cansu Çetin x, İkbal Bozdoğan x, Esra Kılıçkaya x
Goller: Dk. 5 Pınar Çeri, Dk. 14 Nazar Tanrısever, Dk. 36 Aleyna Gültekin, Dk. 65 Dilan Aslan (Gençlerbirliği) Dk. 57 Gizem Çetinkaya
İHA