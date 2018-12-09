Kayseri Gençlerbirliği-Anadolu Yıldızları: 4-1

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta namağlup lider Kayseri Gençlerbirliği, bir diğer Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları'nı 4-1 yenerek 4. hafta sonunda puanını 12'ye çıkardı.

09 Aralık 2018, Pazar 11:08
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Kayseri Gençlerbirliği-Anadolu Yıldızları: 4-1

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Mustafa Kalaycı xx, Bekir Kahraman xx, İzzet Samur xx

Saha Komiseri: Hamit Şen

Gençlerbirliği: İrem Pehlivan xx, Aleyna Gültekin xxx, Nazar Tanrısever xxx, Merve Özan xx, Ayşenur Deveci xx, Saniye Aslano xx, Pınar Çeri xxx, Dilan Aslan xx, Emine Aysel xx, Şeyma Yücel xx, Elmas Karakaya xxx

Anadolu Yıldızları: Songül Deringöl x, Beyza Karaaslan x, Büşra Tekik x, Damla Altuntaş x, Demet Akman x, Özlem Karakılıç x, Seda Özdemir x, Gizem Çetinkaya xx, Cansu Çetin x, İkbal Bozdoğan x, Esra Kılıçkaya x

Goller: Dk. 5 Pınar Çeri, Dk. 14 Nazar Tanrısever, Dk. 36 Aleyna Gültekin, Dk. 65 Dilan Aslan (Gençlerbirliği) Dk. 57 Gizem Çetinkaya

İHA

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