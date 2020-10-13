Kayseri Emar Grup 2 transfer yaptı

Kayseri Emar Grup FK kadrosuna 2 futbolcu daha kattı.

13 Ekim 2020, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Kayseri Emar Grup 2 transfer yaptı

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele verecek olan Kayseri Emar Grup FK, iki oyuncu transferi gerçekleştirdi. Kayseri Emar Grup FK, Mert Filiz ve Yusuf Öcek ile anlaşma sağladı.

Kayseri Emar Grup FK takımından yapılan açıklamada "BAL liginde büyük tecrübeye sahip orta saha oyuncusu Mert Filiz ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca 1997 doğumlu Yusuf Öcek ile de anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" denildi.

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

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