İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Kalani Brown, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un son transferi 23 yaşındaki Kalani Brown, Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Daha önce Çin'de ve WNBA'de oynayan oyuncu, sağlık kontrolünden sonra açıklama yaptı. Kalani Brown, "Çok heyecanlıyım. Tekrar basketbola döndüğüm için mutluyum. Bir an önce basketbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'ye ilk gelişim. Öğreneceğim çok şey var. Burada iyi vakit geçirmek istiyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kalani Brown'un sağlık kontrolü

- Kalani Bown'un konuşması

(FOTOĞRAFLI)