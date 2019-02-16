Kayseri Basketbol'dan Canik karşısında hücum şov: 106-81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor’u 106-81 yendi.

16 Şubat 2019, Cumartesi 23:13
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Kayseri Basketbol'dan Canik karşısında hücum şov: 106-81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, Canik Belediyespor’u 106-81 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Bellona Kayseri Basketbol: 106 - Canik Belediyespor: 81

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Turgut Işık, Cemil Uygül, Mustafa Candemir Tabak

Bellona Kayseri Basketbol: Sims 33, Ezgi Manlacı 5, Meryem Gültekin 4, Gamze Takmaz 11, Ibekwe 26, Ivankovic 3, Gizem Sezer 13, Tuğba Oral 6, Aysun Yararbaş Yılmaz 3, Fatma Dikmen 2

Canik Belediyespor: Gülşah Duman 10, Dilara Tongar 12, Deniz Çolakoğlu 4, Holmes 19, James 30, Candide Öztürk 6, Betül Kutlu

1. Periyot: 21- 19

Devre: 42 - 35

3. Periyot: 72 - 51

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