Ligdeki ikinci galibiyetini alan takımı kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Takımımız sahasında Rize Belediyesi'ni 2 sayı farkla 78'e 80 kazandı. Seyircimizin muhteşem desteği ile büyük bir başarı elde eden ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Yine aynı azim ve disiplinle çalışan takımımızın diğer maçları da alacağına inancım tamdır. Her dalda, her alanda sporun yanındayız dedik ve bunu galibiyetlerimizle kanıtlıyoruz. Basketbol takımımızı tebrik ediyorum, bu başarı aynı zamanda taraftarlarımızın. Takımımıza güç katan taraftarlarımıza manevi destekleri için teşekkür ederim. 30 Ekim Pazar günü Ankara'da OGM Ormanspor ile mücadele edecek takımımıza başarılar diliyorum" dedi.