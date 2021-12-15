Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini aldı. İlk 7.haftada galibiyet alamayan sarı kırmızılılar ligin 8.haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdare’yi 92-75 mağlup ederek kötü gidişata dur dedi.
Bellona Kayseri Basketbol ligin 9.haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, rakibini yenerek evinde ilk galibiyetini almak istiyor.
İHA