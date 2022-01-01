Kayseri Basketbol, Çankaya’yı konuk edecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 12. haftasında yarın Çankaya Üniversitesi karşısında galibiyet arayacak. Ligde geride kalan 11. hafta sonunda 1 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, Çankaya Üniversitesi’ni yenerek hem ikinci galibiyetini almak hem de yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor. Çankaya Üniversitesi maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Bellona Kayseri Basketbolda eksik oyuncu bulunmuyor. 12 puanla 13. sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol rakibi yenerek alt sıralardan kurtulmakta kararlı.

Yarın Kadir Has Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile Çankaya Üniversitesi karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

İHA