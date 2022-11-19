Kayseri Basketbol-BOTAŞ maç sonucu: 76-72

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında BOTAŞ’ı konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, karşılaşmayı 76-72’lik skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 29 sayı ile ev sahibi takımdan Lavette Hayes oldu.

HAKEMLER: İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer, Umut Memiş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 17, Sevgi 7, Zeynep 7, Eylül, Mısra 2, Hayes 29, Şuğranur 8, Feray 6

BOTAŞ: Meltem 2, Melis 11, Ayşegül 9, Hatice Pelin, Sevgi 20, Sehernaz 3, Sventoraite 2, Macaulay, 13, Slocum 12

1'İNCİ PERİYOT: 21-29

İLK YARI: 40-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

5 FAUL: 23.35 Feray Dalkılıç (Melikgazi Kayseri Basketbol)

DHA