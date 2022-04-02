Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 78-92

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında BOTAŞ'ı ağırlayan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 78 - 92'lik yenilgiyle ayrıldı. Kayseri Basketbol'dan Williams, konuk takımdan ise Davis 24'er sayı ile maçın en skorer isimleri oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü, Meltem 6, Gökçe 3, Feray, Sevgi , Dilara 5, Williams 24, Abdi 12, Egle 11, Gizem, Helin

BOTAŞ: Dubljevic 20, Ayşegül 9, Hatice Pelin 2, Ayşe 18, Işıl 5, Sehernaz 8, Tilbe 6, Jurjane, Davis 24

1'İNCİ PERİYOT: 14-36

İLK YARI: 41-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68

KAYSERİ,(DHA)