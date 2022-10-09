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Kayseri Basketbol-Beşiktaş maç sonucu: 71-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş’ı 71-69 mağlup etti.

09 Ekim 2022, Pazar 18:23 Son Güncelleme:
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Kayseri Basketbol-Beşiktaş maç sonucu: 71-69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş ’ı 71-69 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Beşiktaş'taan Evans oldu. 

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ali şakacı, Doğu Berk İnnal, Almila Kocabaş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 18, Sevgi 2, Zeynep, Burcu 10, Mısra 4, Şuğranur 7, Kalu 20, Saraukaite 10

BEŞİKTAŞ: Evans 28, Yağmur Kübra 2, Meltem 7, İrem Naz 8, Kübra İmren, Elif 6, Draskicevic, İnci 5, Reimer 13

1'İNCİ PERİYOT: 19 - 20 

DEVRE:  37 - 34 

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 51

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