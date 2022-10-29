Kayseri Atletik Spor-TED Ankara Kolejliler maç sonucu: 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig B Grubu üçüncü haftasında TED Ankara Kolejliler’i konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-1’lk sonuçla kazandı.
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Ömer Açıcı, Cihan Demir
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Halenur Baytemur, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
TED ANKARA KOLEJLİLER: Selin Toy, Dolunay Çetinkaya, A.Kiriloya Bozdeva, Nur Dilşah Kavas, İlayda Gözen, Emilia Vosoneyy, Esra Ünal (L) (Huri Naz Duruay, Melek Erpin, Elif İrem Akmeşe, Ezgi Abanoz, Gönül Eda Köker, Miray Su Keskin
SETLER: 25-21, 19-25, 25-23, 25-22
SÜRE: 103 dakika