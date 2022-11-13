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Kayseri Atletik Spor-Adam Voleybol maç sonucu: 1-3

Kayseri Atletik Spor, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig B Grubu beşinci haftasında evinde Adam Voleybol’a 3-1 mağlup oldu.

13 Kasım 2022, Pazar 20:23 Son Güncelleme:
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Kayseri Atletik Spor-Adam Voleybol maç sonucu: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig B Grubu beşinci haftasında Kayseri Atletik Spor, konuk ettiği Gaziantep takımı Adam Voleybol’a 3-1 mağlup oldu.

SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)

ADAM VOLEYBOL: Duygu Üçdağ, Esra Şen, Esra Nur Solgan, Irmak Keskin, Matea İkic, Firves Kiremitçi, Gülçin Doğan (L) (Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Rose Britney, Beril Büke, Yaren Hatipoğlu, Pelin Beydüz) 

SETLER: 27 - 25, 30 - 32, 22 - 25, 23 - 25

SÜRE: 125 dakika

İHRAÇ: Cengiz Akarçeşme – 2.Set(Adam Voleybol)

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