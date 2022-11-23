Kayseri Atletik Spor 3-1 Merinos

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig B Grubu 7'nci haftasında sahasında Gaziantep takımı Merinos’u konuk eden Kayseri Atletik Spor maçı 3-1’lik sonuçla kazandı.
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
MERİNOS: Berrak Deniz, Ecem Vatansever, Melike Nezihe, Viktoryia Siakretava, Esra Demirkıran, Gizem Bakraktar, Melis Demir (L) (Neslişah Akar, Zeynep Sude, Halime Kübra, Şiirsel Merve, Ece Tan)
SETLER: 18 - 25, 25 – 22, 25 – 22, 28 - 26
SÜRE: 108 dakika