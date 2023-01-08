Kayseri Atletik Spor 3-0 Mihalıççık

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig B Grubu 13’üncü haftasında sahasında Eskişehir ekibi Mihalıççık’ı konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-0’lık sonuçla kazandı.
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Alpaslan Gerçel, Ömer Açıcı
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Beyza Dursun, Şevval Uçar (L) (Mervenur Oktay, Hale Nur Baytemur, Beril Tozlu, Zeynep Batmaz)
MİHALIÇÇIK: Melek Erpin, Gözde Nur Turan, Berra Özakça, Hazal Yüzgenç, Zhanna Syroyeshkna, Ecem Özcan, Fatma Nur Bölükbaşoğlu (L) (Calia Celene)
SETLER: 25 – 16, 25 – 14, 25 - 13
SÜRE: 68 dakika