Kayseri ateşle oynuyor

4 maçtır kazanamayan Kayserispor, Antalyaspor mücadelesine müthiş başladı. İlk dakikada Luckassen, gole yaklaşırken, 5'te Luckassen'in attığı gol, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Sarı-Kırmızılılar, pozisyonları üst üste harcadı. Fizik olarak oyundan düşen Kayseri, ilk devrenin sonunda kendi yarı sahasına çekildi. 45'te Nuri Şahin'in kullandığı kornerde Naldo, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. İkinci devrede de Kayserispor, rakibini abluka altına aldı. İkinci 45 boyunca sadece rakibine tek bir şut şansı veren Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, sayısız fırsatı değerlendiremedi.

Hücumcular etkisiz kaldı

Hücumda Lennon, Luckassen ve Henrique gibi isimler etkisiz kaldı. Antalya ise bildiğimiz gibi rakibini kendi sahasında kabul ederek, zafere uzandı. 18. sırada kalan Kayseri, ligde kalma yolunda bir darbe daha yedi. Sarı-Kırmızılı ekip için tehlike çanları artık daha sesli çalmaya başladı.

Mertcan Polat