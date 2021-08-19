Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye Hava Sporları Federasyonu koordinasyonunda geçen yıl da şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.

Bu yıl şampiyonanın 24-29 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Pandemi tedbirlerinin üst seviyede olduğu yarışmayla hem Talas hem Kayseri hem de ülkemiz uluslararası alanda isminden söz ettirmeye devam edecek. Geçen yıl biz, İsviçre’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndan daha üst düzeyde pandemi tedbiri almıştık. Bu sene de yine tedbirlerimizi alarak şampiyonanın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını amaçlıyoruz. Bu vesileyle şampiyonaya yurt içi ve yurt dışından katılacak bütün sporculara başarılar diliyorum."

Şampiyonaya, Türkiye ve İran’dan 28 sporcunun katılması bekleniyor. (AA)