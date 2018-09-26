Kayra Sayit, Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen 2018 Dünya Judo Şampiyonası’nın 6. gününde, milli judocu Kayra Sayit 78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

26 Eylül 2018, Çarşamba 17:02
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Kadınlar 78 kiloda mücadele veren milli judocu Kayra Sayit, Çinli Xin Su ve Brezilyalı Beatriz Souza’yı yense de Japon Sarah Asahina’ya kaybederek represaj hakkı kazandı. Represaj karşılaşmasında Azerbaycan adına yarışan Iryna Kındzerska ile eşleşen Sayit, rakibini yenerek bronz madalya için mücadele hakkı kazandı. Bronz madalya için Brezilyalı Maria Suelen Altheman’la karşılaşan Kayra Sayit rakibini yenerek madalyanın sahibi oldu. 

Bakü’deki Ulusal Cimnastik Arena Spor Salonu’nda 20-27 Eylül tarihlerinde organize edilen şampiyonada, yarın karma takımlar müsabakaları gerçekleştirilecek.

İHA

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