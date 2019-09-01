Kayra Sait Dünya üçüncüsü

Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye’nin tek madalyası Kayra Sayit’ten geldi. +78 kiloda mücadele eden milli sporcu, 3.’lük maçında Brezilyalı Souza’yı ipponla yenip, üst üste 2. kez bronz madalya kazandı

01 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Kayra Sait Dünya üçüncüsü

Japonya’da düzenlenen Büyükler Dünya Judo Şampiyonası +78 kiloda milli judocu Kayra Sayit, bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turu maç yapmadan geçen Kayra, ikinci turda Kazak Nazgül Maratova’yı, üçüncü turda Belaruslu Maryna Slutskaya’yı, çeyrek finalde de Japon Sarah Asahina’yı mağlup ederek yarı finalist oldu.

Kayra, yarı finalde Japon Akira Sone’ye yenildi. Üçüncülük maçında Brezilyalı Beatriz Souza ile karşılaşan milli sporcumuz rakibini ipponla (2 waza-ari) mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu. Kayra, bu sonuçla bir önceki yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda olduğu gibi sıkletinde aynı dereceyi tekrarlama başarısı gösterdi.

Türkiye böylece şampiyonayı tek madalyayla kapatmış oldu. Şampiyona bugün karma takımlar müsabakalarıyla son bulacak. Türkiye karma takımlar müsabakasında yer almayacak.

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