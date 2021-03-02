Kayn Rün nasıl oynanır? Hangi öğelerin satın alınacağını, hangi rünlerin benimseneceğini ve hangi illüzyonların tercih edileceğini öğrenmek isterseniz sizin için hazırladığımız rehberi takip edebilirsiniz.

Kayn Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Kayn Red , bir League of Legends şampiyonudur ve ormanda oynanır. Bu karakterde ustalaşmak için size kullanacağınız rünler , satın alınacak eşyalar , seçebileceğiniz sihirler, büyüler hakkında yol göstermeyi amaçlıyoruz.

Oyun şu anda sezon öncesinde olduğundan, tüm yeni öğeler haftalar içinde geliştirilmektedir ve mutlaka en iyi hale getirilmiş halini kullanmanızı öneririz. Bu kılavuz 11. Sezonun başlangıcında yeniden güncellenecektir.

PRO MİD Kayn İtemları (Build)

Bir Sterak Gage size mücadelede tutacak bir şey getirecektir. Spirit Visage ise daha çok ağırlıklı olarak büyülü bir takıma karşı çok etkili olmanıza yardım eder. Red Kayn'in büyülerinde ek HP yenilemesi sağlayacaktır. Sterak Gage, yapınızı tamamlamak için mükemmel olabilir. Doğru değerlendirme yaptığınız sürece kazanmaktan korkmayın.

Steel Hulls: Bu botlar, özellikle temel saldırılardan geliyorsa fiziksel hasara karşı çok etkilidir.

Merkür: Çok fazla kontrol karşısında ilginç.

Mobility Boots: Mümkün olduğunca çok dolaşmak ve çatışmalarda her zaman yer almak istiyorsanız, Mobility Boots harika bir seçimdir.

Frost Blade: Mavi smite size daha fazla hareket kabiliyeti ve ganking yaparken patlama sağlar.

Eclipse: Bu avantaj, karşı tarafa bonus hasar vermeye yardımcı olur. Kalkan ve yenilenme sayesinde 1v1 dövüşleri kazanmada son derece güçlüdür.

Oyun kurarken genellikle A'dan başlamak, ardından 2. seviyede E'ye ve 3. seviyede Z'ye nokta koymak stratejinizi doru yönetmeye yardımcı olacaktır.

Efsanevi avantajlarınızı topladıktan sonra, Youmuu Spectre Blade ve Night's Cloak, birinci ve ikinci kalkanın hareket kabiliyeti sayesinde bir hedefi öldürmenize ve çok fazla zorluk çekmeden oyunu tamamlamanıza izin verecek.

Herhangi bir zırh geçme avantajı Kayn'in mavi formuyla çalışır ve görüşünü kontrol etmek için Shadow Glaive de buna dahildir. Çok fazla zırhla karşı karşıya kaldığınızda, Serylda'nın Garez delişi ideal olurken Sterak Gage, yapınızı savunmaya yönelik olarak tamamlamak için harika bir öğe olarak kullanılabilir.

Counter Şampiyonlar (Pickler)

Kayn'in en yaygın karşılaşmalarında göreceli avantajını bularak işe başlamanız gerekir! Bir League of Legends oyununa başlarken, rakibinize karşı bir avantaj veya dezavantajda olup olmayacağınızı her zaman aklınızda bulundurmalısınız. Böylece onları zorlayacak mısınız yoksa güvenli mi vereceksiniz bilebilirsiniz.

Rehberde her eşleşmenin ayrıntılı dökümlerini bulabilir ve kendinizi karşı karşıya bulabileceğiniz diğer şampiyonlara karşı nasıl inşa edeceğinizi ve onlara karşı nasıl oynayacağınızı görmek için Kayn rehberlerine göz atabilirsiniz! Rehberde gösterilen galibiyet yüzdesi, rakip şampiyonun Kayn'e karşı kazanma oranıdır.

Counter şampiyonlarının başında Udyr gelir. Udyr'in herhangi bir şey yapmak için yakın dövüş menziline girmesi gerektiğinden, tuzak ve yavaşlatmak ona karşı son derece iyidir. Hasar oluşturmaya karar verirse, onu odaklayabilir ve onu kolayca öldürebilirsiniz. Bu nedenle oyunu inşa biçimine dikkat edebilirsiniz.

Aatrox, zararın çoğunu otomatik saldırılarla verir. Düşürülmekten kaçınmak için Dark Flight'ın etki merkezinden kaçınmaya çalışın.

Kayn Rün'de Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oyunda, Anivia'yı hafife almayın. Soğuma süreleri ve ölçeklenen öğeler nedeniyle gerçekten zayıf bir koridor aşaması yaşıyor. ama aynı zamanda pasifi nedeniyle şeritte çok güvende. Oyunun erken safhalarında, Anivia çiftçilikle gerçekten mücadele ediyor, bu yüzden onu tekrar tekrar kuleye itmeye çalışın. 6. seviyeden sonra dikkatli olmalısınız çünkü sizi nihai ve duvarı ile kolayca kapatabilir.

Kayl'le Karşı En İyi Seçim

Kayl ile oyunun erken safhalarında kesinlikle hakim olursunuz, ancak bundan faydalanmazsanız ve tüm oyunu paylaştırarak 11. veya 16. seviyeye gelmesine izin verirseniz, muhtemelen kaybedersiniz. Kazanma koşulu, pasifini istiflemek zorunda kalmadığı noktaya geliyor. Şampiyonunuzu iyi seçin.