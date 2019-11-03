Kaymakam ve başsavcıya ziyaret

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- SERİK Belediyespor heyeti Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Başsavcı Hüseyin Aytekin'e ziyarette bulundu.

Serik Belediyespor Başkanı Ramazan Kaçar ve beraberindeki heyet Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nu makamında ziyaret etti. Heyet daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aytekin'e ziyarette bulundu.

Serik Belediyespor Başkanı Ramazan Kaçar, maçlara davet ettiği Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aytekin'e üzerlerinde adları yazılı birer Serik Belediyespor forması hediye etti.

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