League of Legends evreni karakterleri ve şampiyonları ile dikkat çeken çok oyunculu bir lige sahiptir. Bu ligteki şampiyonlar arka planda çok farklı hikayeleri olan kahramanlardır. Bu şampiyonlardan bir tanesi de Adaletin kılıcı lakaplı Kayle şampiyonudur.

Kayle Kimdir?

Kayle çok uzak bir diyarda çok önceden başlamış bir savaşın kahramanı olarak anılmaktaydı. Kayle kendini kötülüğü defetmeye adamış ölümsüz bir ırktan geliyordu. Kayle 10 bin yıl süren bir savaşta bu savaştan da eski olan bir kılıç kullanarak savaşmaktaydı. Kayle'ın sihirli kılıcı artık soyu tükenmiş olan bir ırk tarafından ne zaman olduğu bilinmeyecek kadar eski bir tarihte dövülmüştü. Kayle çok güzel bir yaratıktı ama yüzünü hep gizlerdi. Kayle adaletin sıklıkla çirkin bir hal alabileceğini savunuyordu.

Kayle Karakter Özellikleri

Roller: Destek, Savaşçı

Riot Point: 260

Mavi Öz: 450

Saldırı Gücü: 51 (her seviye için +2.8)

Saldırı Hızı: 0,638 (her seviye için +%2,2)

Can: 574,24 (her seviye için +93)

Can Yenileme: 8,26 (her seviye için +0,75)

Saldırı Gücü: 51 (her seviye için +2.8)

Saldırı Hızı: 0,638 (her seviye için +%2,2)

Hareket Hızı: 335

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Zırh: 26,88 (her seviye için +3,5)

Kayle Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD

Kyle Mevcut Rün Rehberi;

Ayağı Çabuk

Şifa Taşkını

Zafer

Zaman Büken Karışım

Kemik Zırh

Aşırı Büyüme

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

kan Tadı

Açgözlü Avcı

Kyle Yenilenen Rün Rehberi;

İsabet

Sihirli Pabuçlar

Efsane: Sıvışma

İlham

Saldırıya Devam

Peksimet Teslimatı

Pratik Zeka

Biç Devir

410 değişken Kuvvet

+15 - 90 Can (seviyeye göre değişir)

+%9 Saldırı Hızı

Kayle İtemları (Build)

Kozmik Hızlandırıcı

Savaşçı Çizmeleri

Zhonya'nın Kumsaati

Nashor'un Dişi

Guinsoo'nun Hiddeti

Rabadon'un Şapkası

Kayle Counter Şampiyonlar (Pickler)

Kayle'ın Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Zed

Fizz

Yasuo

Darius

Kayle'nin Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Pantheon

Anivia

Gragas

Annie

Xin Zhao

Kayle Yetenekleri

Kutsal Ateş: Kayle dört farklı biçimden geçerek en son ilahi kademeye ulaşır.

Azimli; 1. seviyede aktif olur. Kayle'ın saldırıları birikir ve Kyle'a saldırı hızı getirir. Kyle belirli bir yüke ulaştıktan sonra Haşmetli formuna gelir. Rakiplerin üzerine saldırırken hızı artar.

Alazlı; 6. seviyede aktif olur. Kyle Haşmetli formuna geldikten sonra düşmana ekstra büyü hasarı veren alev dalgaları yollar.

Yüce; 11. seviyede aktif olur ve Kyle'ı menzilli bir şampiyon haline getirir.

Ulu; 16. seviyede aktif olur. Kyle'ın son biçimidir. Kyle Haşmetli formuna kalıcı olarak birikir ve saldırılarıyla rakiplere gerçek hasar verir.

Semavi Lütuf: Kyle takım arkadaşını ve kendisini iyileştirebilir. Ayrıca kendisine ve takım arkadaşına geçici bir hareket kazanır.

Müdahale: Kyle takım arkadaşını veya kendini hedeflenemez bir hale getirir ve hasar alınmasını önler. Ayrıca hedef alana kılıç yağdırarak rakibe hasar verir.

Işığın Hükmü: Kyle bir geçit açar ve rakibe zırh ve büyü hasarı verir. Ayrıca rakibin üzerine onu yavaşlatan bir kılıç gönderir. Işığın Hükmü saldırısı rakip üzerinde patlar ve rakibin etrafındaki düşmanlara da hasar verir.

Haklı Öfke: İki formu vardır.

Aktif; Kyle'ın saldırıları menzilli bir halde olur. Rakibin eksik kalan canının bir miktarını büyü hasarı olarak yollar. Kyle Alazlı formuna gelirse rakibin yanındaki diğer düşmanlara da hasar verir.

Pasif; Kyle'ın saldırıları rakibe güce bağlı şekilde değişen bir hasar verir.

​​​​​​​Kayle Kostümler

Klasik Kayle

Miğfersiz Kayle

Zümrüt Kayle

Pentakill Kayle

Gümüş Kayle

Başyargıç Kayle

Riot Kayle

Altın Kanat Kayle

Demir İnfazcı Kayle

Doğuştan Savaşçı Kayle