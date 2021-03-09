Kayle Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Kayle İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreni karakterleri ve şampiyonları ile dikkat çeken çok oyunculu bir lige sahiptir. Bu ligteki şampiyonlar arka planda çok farklı hikayeleri olan kahramanlardır. Bu şampiyonlardan bir tanesi de Adaletin kılıcı lakaplı Kayle şampiyonudur. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreni karakterleri ve şampiyonları ile dikkat çeken çok oyunculu bir lige sahiptir. Bu ligteki şampiyonlar arka planda çok farklı hikayeleri olan kahramanlardır. Bu şampiyonlardan bir tanesi de Adaletin kılıcı lakaplı Kayle şampiyonudur.
Kayle Kimdir?
Kayle çok uzak bir diyarda çok önceden başlamış bir savaşın kahramanı olarak anılmaktaydı. Kayle kendini kötülüğü defetmeye adamış ölümsüz bir ırktan geliyordu. Kayle 10 bin yıl süren bir savaşta bu savaştan da eski olan bir kılıç kullanarak savaşmaktaydı. Kayle'ın sihirli kılıcı artık soyu tükenmiş olan bir ırk tarafından ne zaman olduğu bilinmeyecek kadar eski bir tarihte dövülmüştü. Kayle çok güzel bir yaratıktı ama yüzünü hep gizlerdi. Kayle adaletin sıklıkla çirkin bir hal alabileceğini savunuyordu.
Kayle Karakter Özellikleri
Roller: Destek, Savaşçı
Riot Point: 260
Mavi Öz: 450
Saldırı Gücü: 51 (her seviye için +2.8)
Saldırı Hızı: 0,638 (her seviye için +%2,2)
Can: 574,24 (her seviye için +93)
Can Yenileme: 8,26 (her seviye için +0,75)
Saldırı Gücü: 51 (her seviye için +2.8)
Saldırı Hızı: 0,638 (her seviye için +%2,2)
Hareket Hızı: 335
Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)
Zırh: 26,88 (her seviye için +3,5)
Kayle Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD
Kyle Mevcut Rün Rehberi;
Ayağı Çabuk
Şifa Taşkını
Zafer
Zaman Büken Karışım
Kemik Zırh
Aşırı Büyüme
Efsane: Çeviklik
Son Darbe
kan Tadı
Açgözlü Avcı
Kyle Yenilenen Rün Rehberi;
İsabet
Sihirli Pabuçlar
Efsane: Sıvışma
İlham
Saldırıya Devam
Peksimet Teslimatı
Pratik Zeka
Biç Devir
410 değişken Kuvvet
+15 - 90 Can (seviyeye göre değişir)
+%9 Saldırı Hızı
Kayle İtemları (Build)
Kozmik Hızlandırıcı
Savaşçı Çizmeleri
Zhonya'nın Kumsaati
Nashor'un Dişi
Guinsoo'nun Hiddeti
Rabadon'un Şapkası
Kayle Counter Şampiyonlar (Pickler)
Kayle'ın Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Zed
Fizz
Yasuo
Darius
Kayle'nin Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Pantheon
Anivia
Gragas
Annie
Xin Zhao
Kayle Yetenekleri
Kutsal Ateş: Kayle dört farklı biçimden geçerek en son ilahi kademeye ulaşır.
Azimli; 1. seviyede aktif olur. Kayle'ın saldırıları birikir ve Kyle'a saldırı hızı getirir. Kyle belirli bir yüke ulaştıktan sonra Haşmetli formuna gelir. Rakiplerin üzerine saldırırken hızı artar.
Alazlı; 6. seviyede aktif olur. Kyle Haşmetli formuna geldikten sonra düşmana ekstra büyü hasarı veren alev dalgaları yollar.
Yüce; 11. seviyede aktif olur ve Kyle'ı menzilli bir şampiyon haline getirir.
Ulu; 16. seviyede aktif olur. Kyle'ın son biçimidir. Kyle Haşmetli formuna kalıcı olarak birikir ve saldırılarıyla rakiplere gerçek hasar verir.
Semavi Lütuf: Kyle takım arkadaşını ve kendisini iyileştirebilir. Ayrıca kendisine ve takım arkadaşına geçici bir hareket kazanır.
Müdahale: Kyle takım arkadaşını veya kendini hedeflenemez bir hale getirir ve hasar alınmasını önler. Ayrıca hedef alana kılıç yağdırarak rakibe hasar verir.
Işığın Hükmü: Kyle bir geçit açar ve rakibe zırh ve büyü hasarı verir. Ayrıca rakibin üzerine onu yavaşlatan bir kılıç gönderir. Işığın Hükmü saldırısı rakip üzerinde patlar ve rakibin etrafındaki düşmanlara da hasar verir.
Haklı Öfke: İki formu vardır.
Aktif; Kyle'ın saldırıları menzilli bir halde olur. Rakibin eksik kalan canının bir miktarını büyü hasarı olarak yollar. Kyle Alazlı formuna gelirse rakibin yanındaki diğer düşmanlara da hasar verir.
Pasif; Kyle'ın saldırıları rakibe güce bağlı şekilde değişen bir hasar verir.
Kayle Kostümler
Klasik Kayle
Miğfersiz Kayle
Zümrüt Kayle
Pentakill Kayle
Gümüş Kayle
Başyargıç Kayle
Riot Kayle
Altın Kanat Kayle
Demir İnfazcı Kayle
Doğuştan Savaşçı Kayle