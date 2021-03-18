Kaybettiklerimiz…

Türk spor kulüplerinin kurulmasının ardından İstanbul Ligi’nde şampiyonluk Türklere geçti. 1909 yılında, yani İstanbul Ligi’nin beşinci yılında Galatasaray şampiyon oldu. Bu tarihten itibaren şampiyonluk artık Türk takımlarının olacaktı.

1910, 1911 yıllarında da şampiyonluk yaşayan Galatasaray, Türk takımlarının varlığını iyice hissettirmeye başlamıştı.

Tarih 1911 yılının Eylül ayını gösterirken artık yurtdışına açılmanın vakti gelmişti. Bu şerefe nail olan Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek için Fenerbahçe oyuncusu olan Galip Bey’i de kadrosuna katmıştı.

Fakat zorlu geçen 1912 yılı, savaşın patlak vermesiyle spor faaliyetlerini durdurdu. 8 Ekim 1912 günü Balkan Savaşı ile tüm spor faaliyetlerine ara verildi. Bu nedenle 1912-1913 yılları arasında İstanbul Ligi oynanamadı.

Savaş boyunca askere alınan sporcular, diğer tüm herkes gibi, ülkelerine hizmet için yanıp tutuşuyorlardı.

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa, yeni görevi olan Filistin Cephesine hareket etmek üzere İstanbul’da bulunduğu ılık bahar günlerinden birinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kuşdili çayırında, Kurbağalı Dere’nin hemen yanındaki beyaz boyalı ahşap lokal binasını ziyaret etmişti. Fenerbahçe müzesini ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa kulübün maroken kaplı hatıra defterine şunları yazmıştır.

“Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ile erbab-ı himmetini tebrik etmeyi vazife edinmişti. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayıt ile müsahirikatımı buraya kayıt ile müsahiyim.”

03.05.1334 ( 3 Mayıs 1918) Ordu Kumandanı M. Kemal

Aynı yıl içerisinde Beşiktaş Kulübü’nü de ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa şunları yazmıştır:

“Sizlerin ve sporcuların ciddi çalışmalarını çeviklik ve maharetlerini uzun zamandan beri büyük bir zevkle ve ayrıca dikkatle takip ediyorum. Spordan mahrum olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında müessir olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı ne derece tekâmül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve kifayetsiz olursa, o beden o kafayı götüremez, taşıyamaz. Bugün bünyemizde toplayıp ilmi metotlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu gençler tam manada fikren ve bedenen inkişaf ettikleri zaman vatan müdafaasında, ilme sahalarsa olduğu gibi spor sahalarında da Avrupalı hasımlarına Türk’ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir.”

MUSTAFA KEMAL

1914-1918 yılları arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı sırasında nice vatan evladı cephelerde şahitlik makamına ulaştı. Galatasaray’ın dört numaralı kurucusu Celal İbrahim, Çanakkale’de cephede savaşmak için gönüllü olarak başvuran ilk kişi olmuştur.

Şehit olan futbolcular;

Galatasaray’dan Celal İbrahim, İdris Neşet, Hasnûn Galip beyler, Halid Fuad Bey, Mehmet Ali Bey, Refik Ata Bey, Cemil Bey, Hasib Bey, Nazmi Bey.

Fenerbahçe’den, Arif Bey, Sadık Bey, Nureddin Bey, Haldun Bey, Halim Bey, Kemal Bey, Sabri Bey, Münir Bey, Mustafa Bey, Zeki Bey.

Beşiktaş’tan, Doktor Ali Bey, Asım Bey, Muallim Sadi Bey, Doktor Mehmet Bey, Rıdvan Bey.

Türk İdman Ocağı takımından (Şimdiki Trabzonspor’un kuruluşunda büyük rol oynayan), Mehmet Sedat Bey; silah altında bulunanlar, İbrahim Bey, Burhan Bey, Vekif Bey, Nureddin Bey, Suat Bey, Nuri Bey.



