‘Kaybetmemin tek sebebi teknik’

Olimpiyatta 1, Dünya’da 2, Avrupa’da 6 kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, son Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde elenmesine ilişkin öz eleştiride bulundu.

İranlı rakibi Parviz Khodavirdi Hadibasmanj’a kaybedeceğini düşünmediğini belirten Taha Akgül şunları söyledi:

"Çok büyük bir sürpriz çok büyük bir hayal kırıklığı oldu.Mücadelede rahatlamak için skoru 4-1’e getireyim diye uğraştım, çünkü 2-1 öndeydim. Rakibim puanlar aldı ve 3-2 öne geçti. Daha sonra 20 saniye kala tuttuğum rakibimi hiç olmayacak yerde kaçırdım. En iyi olduğum; ‘dalma tekniğimdir’ ama bu sefer olmadı”.