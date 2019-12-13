Kayakta sezon 17 Aralık’ta açılıyor

Kayakta sezon Erzurum’da düzenlenecek Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası ile açılacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Sezonun ilk yarışı olan Alp Disiplini Murat Dedeman FIS Kupası’nı, 17-20 Aralık tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştireceğiz. Ocak ayında Kayseri, Sivas, Kars, Erzurum, Erzincan ve Bitlis illerinde farklı organizasyonlar yapacağız. Tüm kayak merkezlerimizde organizasyon düzenlemeye gayret ettik. Özellikle Şubat ve Mart ayları en yoğun dönemlerimiz. Şampiyonalara rekor katılımlar bekliyoruz. Çünkü lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artmakta. Federasyon olarak tüm imkanlarımızı branşımıza katkı sağlamak için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.