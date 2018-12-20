Kayaklı koşuda milli hazırlık

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi’ndeki hazırlık kampına devam ediyor.

20 Aralık 2018, Perşembe 06:17
- A +
Kayaklı koşuda milli hazırlık

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi’ndeki hazırlık kampına devam ediyor.

Büyükler ve gençler dünya şampiyonaları ile Avrupa Gençler Kış Festivali’nde (EOF) Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirleneceği kamp, günde çift antrenmanla sürüyor.

Kampa katılan 43 sporcu, klasik ile serbest tekniklerle kilometre, özel dayanıklılık, özel kuvvet ve eşik antrenmanları yapıyor.

Kamp sonunda yapılacak yarışmalarda dereceye girerek mili takıma seçilen sporcular önce 19-27 Ocak 2019 tarihlerinde Finlandiya’da yapılacak Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Şampiyonası’nda boy gösterecek.  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.