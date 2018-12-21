Kayaklı koşucular nefes açıyor

Bitlis’te kayaklı koşu sporcuları, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı’nın eteklerinde antrenman yapıyor. Nemrut Dağı’nda sis, kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

35 sporcuyla hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Nemrut Dağı’nda antrenman yaptıklarını anlatan Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Celal Apak, “Rakım yüksek olduğu için öğrencilere çok büyük faydası var. Ciğer kapasitesi ve çocukların gelişimine büyük katkı sunuyor. Rakımdan dolayı yarışmalara çok daha iyi hazırlanabiliyorlar. Şu an ülke genelinde fazla bir kar yok ama Nemrut’ta 20 santimetreye yakın kar var. Bu güzelliği değerlendiriyoruz” diye konuştu.