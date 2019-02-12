Kayaklı koşucular Ardahan’da mutlu

Avusturya’nın Sefeeld kentinde 18-27 Şubat’ta yapılacak olan Kayaklı Koşu Büyükler Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı Ardahan’daki Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kampa girdi.

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar’ın buluşma noktasındaki Ardahan’da yer alan ve geçen yıl yapılan yatırımlarla Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday Yalnızçam Kayak Merkezi, sporculara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu yıl tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan Yalnızçam, çevre illerin dışında yurdun çeşitli kentlerinden de kayak ve macera tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçilerine doyumsuz manzaraya sahip Yalnızçam’ın son konukları Türkiye Kayaklı Koşu Milli Takımı’ydı. Antrenman yapan milli sporcular, ve teknik ekip ilk günden itibaren tesislerden memnun kaldı.

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Üyesi ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların günde üç antrenman şeklinde devam ettiğini söyledi.

Özellikle Yalnızçam’ın ortamından ve konumundan son derece memnun olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sporcularımız verimli bir çalışma yapıyor. Dünya şampiyonası öncesi burada yaptığımız çalışmada herhangi bir aksaklık yok. Özellikle ortam ve hava çok güzel. Pistler çok güzel."

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Fikret Ören de Ardahan’a ön yargılı geldiklerini belirterek, "Gerçekten burası harika. Ardahan’ın kar kalitesi ve pistleri çok güzel. Burayı çok güzel gördük. Sporcularımız gayet memnun. Çalışmamız için Ardahan gerçekten çok ideal bir yer." ifadelerini kullandı.

- Sporculardan Ayşe Nur: "Büyük ön yargılarla geldim"

Yarışmaya katılacak olan milli sporcu Ayşe Nur Duman ilk kez Ardahan’a geldiğini ve çok güzel bir ortam ile karşılaştığını kaydetti. Ardahan’ın kış sporları için ideal bir yer olduğuna işaret eden Ayşe Nur, "Çok büyük ön yargılarla geldim. Ama sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar. Beklediğimden çok daha güzel gördüm burayı. Bizim için fazlası burada var." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Hamza Dursun ise Ardahan’ı ilk kez gördüğünü anlatarak, "Çok sıcak bir ortam ile karşılaştık. Bizzat Sayın Valimiz bizi ağırladı. Yemekte bizimle bir araya geldi. Bu nedenle başta Sayın Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere bütün yöneticilere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kamp, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

AA