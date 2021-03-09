Gerede ilçesindeki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde 23 ilden 214 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonanın ilk günü koşuldu.

Şampiyona, yarın koşulacak yarışların ardından sonra erecek.

TKF yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, AA muhabirine, Gerede'nin Türkiye'nin en prestijli yarışlarından birine daha ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çetinkaya, şampiyona sonunda hem birinci, ikinci ve üçüncü illerin belli olacağını hem de bundan sonraki süreçte 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edecek sporcuların belirleneceğini kaydetti.

Çetinkaya, bu organizasyonun ardından kar durumu elverirse 18-21 Mart tarihlerinde Balkan Kupası'nın finalini düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

AA