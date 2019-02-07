  • Haberler
  • Kayak
  • Kayaklı Koşu Ligi 1. etap yarışlarına Ağrılı sporcular damga vurdu

Kayaklı Koşu Ligi 1. etap yarışlarına Ağrılı sporcular damga vurdu

Ağrılı sporcular Bolu’da düzenlenen 1. etap yarışmalarında farklı kategorilerde 15 madalya kazandı.

07 Şubat 2019, Perşembe 13:43
- A +
Kayaklı Koşu Ligi 1. etap yarışlarına Ağrılı sporcular damga vurdu

Arkut Kayaklı Koşu Merkezinde 2 gün süren Kayaklı Koşu Ligi 1. etap yarışmaları sona erdi. 1. etap yarışmalarına 7 kategoride toplam 260 sporcu katıldı. Sporcular illerini en iyi şekilde temsil edebilmek için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele sergiledi. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmalarda sporcuların ortaya koyduğu mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları bugün düzenlenen tören ile verildi.

Ağrı’dan yarışmalara antrenör Akif Demirkaya yönetiminde katılan sporcular 7 farklı kategoride düzenlenen yarışmaları 15 madalya ile tamamladı.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.